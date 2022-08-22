Переселенці можуть отримати 6600 гривень допомоги: хто і за якої умови

Мешканці Мелітополя та району, які виїхали з окупації, зможуть оформити фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації Save the children одразу після прибуття у Запоріжжя. Сума виплати - від 6600 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
За словами мера, кожен член сім’ї зможе отримати від 6600 гривень в залежності від певної категорії.
"Зареєструватись можна протягом трьох діб після евакуації. Для цього необхідно знати свій банківський IBAN рахунок", - розповів Федоров.
Важливо! Міжнародна організація самостійно визначає, хто саме отримає допомогу.
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Як повідомлялось, переселенці, які не отримали виплати, зможуть повторно оформити заявку на допомогу. Відповідне рішення прийнято урядом.
Крім того, діти у сім'ях, які постраждали від війни в Україні, зможуть отримати ще одну виплату. На такі цілі виділяє кошти одна із благодійних організацій.
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