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Переселенці в Кривому Розі отримали партію гуманітарної допомоги від Фонду Ахметова

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Неділя 17 липня 2022 12:26
Переселенці в Кривому Розі отримали партію гуманітарної допомоги від Фонду Ахметова Фото: переселенці в Кривому Розі отримали партію гуманітарної допомоги від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Переселенці, які евакуювалися до криворізької громади, отримали від Фонду Ріната Ахметова чергову партію гуманітарної допомоги. Йдеться про 3,3 тисячі наборів із продуктами тривалого зберігання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу переданих продуктових наборів увійшли: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом фонд уже передав жителям Дніпропетровської області понад 26 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року допомога від бізнесмена охопила понад 11 млн мешканців України.

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Гуманітарна допомога
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