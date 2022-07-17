Переселенці в Кривому Розі отримали партію гуманітарної допомоги від Фонду Ахметова
Переселенці, які евакуювалися до криворізької громади, отримали від Фонду Ріната Ахметова чергову партію гуманітарної допомоги. Йдеться про 3,3 тисячі наборів із продуктами тривалого зберігання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
До складу переданих продуктових наборів увійшли: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.
Загалом фонд уже передав жителям Дніпропетровської області понад 26 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року допомога від бізнесмена охопила понад 11 млн мешканців України.