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Переселенцы в Кривом Роге получили партию гуманитарной помощи от Фонда Ахметова

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Воскресенье 17 июля 2022 12:26
Переселенцы в Кривом Роге получили партию гуманитарной помощи от Фонда Ахметова Фото: переселенцы в Кривом Роге получили партию гуманитарной помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Переселенцы, которые эвакуировались в криворожской общины, получили от Фонда Рината Ахметова очередную партию гуманитарной помощи. Речь идет о 3,3 тысячах наборов с продуктами длительного хранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав переданных продуктовых наборов вошли: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего фонд уже передал жителям Днепропетровской области более 26 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Напомним, с 24 февраля 2022 года помощь от бизнесмена охватила более 11 млн жителей Украины.

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