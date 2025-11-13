Для переселенцев из Мариуполя построят жилой квартал в Белой Церкви:

Меморандум о передаче архитектурно-технических решений для строительства подписали Мариупольский городской совет и компания "Метинвест", в рамках концепции восстановления Украины "Стальная мечта". Разработку проекта профинансировала "Группа Метинвест" Рината Ахметова, а сам концепт бесплатно передан громаде - для скорейшего старта строительства.

Будущий комплекс объединит жилье, социальную инфраструктуру и общественные пространства, в том числе мемориальный комплекс Героев гарнизона Мариуполя. Квартиры передадут в собственность Мариупольской громады: они будут полностью отремонтированы, меблированы и оборудованы бытовой техникой. Аренда будет носить социальный характер и будет ниже рыночной, а отдельные категории переселенцев получат возможность бесплатного проживания.

Гендиректор "Группы Метинвест" Юрий Рыженков отметил, что компания инвестирует в проекты, которые поддерживают социальную устойчивость государства.

"Мы верим в будущее Украины. Несмотря на войну, наша цель - помогать людям, которые потеряли дома, иметь достойные условия для жизни и планировать свое будущее здесь, в Украине", - отметил он.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что жилой квартал в Белой Церкви станет крупнейшим проектом социального жилья для ВПЛ в Украине: "Благодаря сотрудничеству правительства, местной власти и бизнеса мы создадим достойные условия для людей, которые потеряли все из-за войны".