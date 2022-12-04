RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Переселенцы могут получить новую помощь: подробности

Фото: переселенцы, переехавшие в пять областей Украины, могут получить финансовую помощь (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые в течение последнего месяца переехали в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую и Черновицкую области, могут получить финансовую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Денежную поддержку в сумме 2220 гривен оказывает благотворительный фонд BHA&Save the Children.

На такую помощь имеют право:

  • семьи ВПЛ, перемещенные в течение последних 30 дней и не имеющие безопасного места жительства;
  • пострадавшие от внезапных обстрелов домохозяйства, семьи, потерявшие члена семьи, средства к существованию в результате военных действий;
  • домохозяйства с ВПЛ, не имеющими безопасного жилья (собственного, арендованного, предоставленного/разделенного с родственниками). При этом учитываются следующие критерии ведения домохозяйства: ведется женщиной; ведется лицом 60+ или с инвалидностью; с ребенком/детьми и лицом с инвалидностью, хронической болезнью, временной травмой; с ребенком/детьми и лицом 60+; с двумя и более детьми, ребенком/детьми на попечении; беременной женщиной или кормящей младенца (ребенок до 2-х лет).

Прием заявок осуществляется через горячую линию 0-800-609-845 или в личные сообщения на официальной странице Facebook.

Консультации можно получить по тел: 0-800-750-104.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в Украине начались проверки внутренне перемещенных лиц, по результатам которых людей могут лишать выплат, если они вернулись на свое постоянное место жительства.

Напомним, ранее в Минсоцполитики объясняли, как переселенцам не потерять ежемесячное пособие.

РБК-Украина также писало, что ВПЛ в Украине могут позволить бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Внутренне перемещенные лица