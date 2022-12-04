Переселенцы могут получить новую помощь: подробности

Семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые в течение последнего месяца переехали в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую и Черновицкую области, могут получить финансовую помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Денежную поддержку в сумме 2220 гривен оказывает благотворительный фонд BHA&Save the Children.
На такую помощь имеют право:
Прием заявок осуществляется через горячую линию 0-800-609-845 или в личные сообщения на официальной странице Facebook.
Консультации можно получить по тел: 0-800-750-104.
Недавно РБК-Украина сообщало, что в Украине начались проверки внутренне перемещенных лиц, по результатам которых людей могут лишать выплат, если они вернулись на свое постоянное место жительства.
Напомним, ранее в Минсоцполитики объясняли, как переселенцам не потерять ежемесячное пособие.
РБК-Украина также писало, что ВПЛ в Украине могут позволить бесплатно пользоваться общественным транспортом.
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