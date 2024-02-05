Переселенцы могут получить кредит на жилье: как подать заявление онлайн

Переселенцы могут получить кредит на жилье. Заявку на его оформление можно подать онлайн через "Дію".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Подать заявление на участие в программе "Предоставление льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам" можно только на портале "Дія".

Какие условия кредита

Кредит предоставляется сроком до 30 лет внутренне перемещенным лицам. Площадь жилья не должна быть больше 52,5 кв. м. на семью из одного или двух человек + 21 кв. м. на каждого последующего члена семьи дополнительно. Площадь и сумма кредита рассчитывается в зависимости от количества членов семьи, указанных в заявлении.

Участник программы платит стоимость площади жилья, превышающую нормативную площадь или стоимость, если таковая имеется. Выбрать жилье можно самостоятельно. Кредиты предоставляются лицам, не имеющим жилья на подконтрольной Украине территории.

Как подать заявление онлайн

Нужно активизироваться на портале "Дія" с помощью электронной подписи или BankID. Проверьте корректность своих данных в пользовательском профиле, актуализируйте их при необходимости.

Заполните заявление. Все данные, кроме идентификационного кода и номера справки переселенца членов семьи, подтягиваются автоматически или выбираются из выпадающего списка.

Дождитесь завершения автоматической проверки данных о вас и членах вашей семьи в Единой информации о ВПЛ и отправьте заявление на рассмотрение.

Госмолодежьжилье рассмотрит ваше заявление в течение одного рабочего дня. Вы получите уведомление о результате рассмотрения в кабинете гражданина и электронной почты.

Если вам отказали во внесении в реестр кандидатов, вы можете внести изменения в заявление и подать его еще раз.

Подать заявление на получение кредита можно и лично, обратившись в Госмолодежьжилье и его региональные управления.