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Работодателям увеличили компенсацию за трудоустройство переселенцев

Украина, Четверг 28 декабря 2023 08:57
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Работодателям увеличили компенсацию за трудоустройство переселенцев Фото: правительство увеличило компенсацию за работу для ВПЛ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров увеличил сроки и размеры компенсации работодателям расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне-перемещенных лиц и внутренне-перемещенных лиц с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

По данным пресс-службы, общая продолжительность компенсации увеличена с двух до трех месяцев, за трудоустройство ВПЛ из числа лиц с инвалидностью - до шести месяцев.

Изменится и сам размер компенсаций. Если раньше они выплачивались исходя из суммы 6700 гривен в месяц, то теперь такие компенсации привязали к размеру минимальной зарплаты, которая с 1 января составит 7100 гривен, а с 1 апреля - 8 000 гривен.

То есть если работодатель принимает на работу ВПЛ, то в следующем году он получит право на компенсацию до 24 тысяч гривен. Если это будет ВПЛ из числа лиц с инвалидностью, то такие выплаты могут составлять до 48 тысяч гривен на каждого работника, отметили в пресс-службе.

Напомним, в 2023 году финансирование программ содействия трудоустройству внутренних переселенцев было увеличено в 1,5 раза. В то же время, в начале года Кабинет министров внес изменения в программу выплаты компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. В случае "досрочного" увольнения средства нужно будет вернуть.

По прогнозу Кабинета министров, уровень безработицы по методологии Международной организации труда в 2024 году составит 18,7%, а количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет - 12,3 млн человек. Таким образом, будут искать работу более 2,5 млн. человек.

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