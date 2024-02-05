Переселенці можуть отримати кредит на житло: як подати заяву онлайн

Переселенці в Україні можуть отримати кредит на житло. Заявку на його оформлення можна подати онлайн через "Дію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Подати заяву на участь у програмі "Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам" можна лише на порталі "Дія".

Які умови кредиту

Кредит надається на строк до 30 років внутрішньо переміщеним особам. Площа житла не повинна бути більше ніж 52,5 кв. м. на сім'ю з однієї чи двох осіб + 21 кв. м. на кожного наступного члена сім'ї додатково. Площа та сума кредиту розраховується залежно від кількості членів сім'ї, яких вказали в заяві.

Учасник програми сплачує вартість площі житла, що перевищує нормативну площу або вартість, якщо така є. Обрати житло можна самостійно. Кредити надаються особам, які не мають житла на підконтрольній Україні території.

Як подати заяву онлайн

Потрібно активізувати на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису або BankID. Перевірте коректність своїх даних у профілі користувача, актуалізуйте їх за необхідності.

Заповніть заяву. Усі дані, окрім ідентифікаційного коду та номера довідки переселенця членів сім'ї, підтягуються автоматично або обираються з випадаючого списку.

Дочекайтеся завершення автоматичної перевірки даних про вас та членів вашої сім’ї в Єдиній інформбазі про ВПО та відправте заяву на розгляд.

Держмолодьжитло розгляне вашу заяву протягом одного робочого дня. Ви отримаєте сповіщення про результат розгляду в кабінеті громадянина та на електронну пошту.

Якщо вам відмовили у внесенні до реєстру кандидатів, ви можете внести зміни в заяву і подати її ще раз.

Подати заяву на отримання кредиту можна і особисто, звернувшись до Держмолодьжитла та його регіональних управлінь.