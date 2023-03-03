Переселенцы могут получить финансовую помощь от Норвежского совета: подробности

Норвежский совет по делам беженцев открыл регистрацию на получение денежной помощи для переселенцев и людей, проживающих в районах, пострадавших в результате боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Сумма помощи составляет 6660 грн и будет выплачиваться в течение 3 месяцев по 2220 грн на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек. В приоритете - предоставление кэш-помощи наиболее уязвимым категориям населения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выплаты будут поступать на банковский счет или посредством перевода MoneyGram для людей, у которых нет банковского счета. Регистрация продлится до 20 марта.
Зарегистрироваться можно в несколько способов:
Для получения дополнительной информации обращайтесь по номеру горячей линии Норвежского совета: 0800302007.
Напомним, что семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые в течение последнего месяца переехали в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую и Черновицкую области, могут получить финансовую помощь.
В Украине более 5 миллионов внутренних переселенцев - люди, покинувшие дома, часто не имеют ни работы, ни достаточно средств к существованию. В таких случаях поддержку оказывают благотворительные фонды.
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