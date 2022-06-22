Грошові виплати переселенцям: оновлено перелік громад у зонах бойових дій
В Україні оновили перелік територій на основі якого внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримують грошові виплати. До цього списку віднесено 303 громад у восьми областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
З повним списком громад, переселенці з яких претендують на виплати, можна ознайомитися у списку.
"Станом на 21.06.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 8 областей", - йдеться в повідомленні.
Список
За даними відомства мова йде про територіальні громади у таких областях:
- Донецька (66),
- Харківська (51),
- Дніпропетровська (7),
- Луганська (37),
- Запорізька (51),
- Херсонська (49),
- Миколаївська (23),
- Сумська (18).
Таким чином, всі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.
Критерії для виплат
У відомстві зазначають, що в процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії, а саме:
- території, що є тимчасово окупованими;
- території, що перебувають в оточенні (блокуванні);
- території, на яких тривають активні бойові дії.
Важливо. Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, необхідно звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію.
Нагадаємо, нещодавно Кабмін змінив механізм видачі грошової допомоги ВПО.
Також у Мінсоцполітики відповіли, чи зміниться сума виплат для переселенців.
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