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Грошові виплати переселенцям: оновлено перелік громад у зонах бойових дій

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Україна, Середа 22 червня 2022 15:59
Грошові виплати переселенцям: оновлено перелік громад у зонах бойових дій Фото: в Україні оновили перелік громад у районах бойових дій та на окупованих територіях (Віталий Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні оновили перелік територій на основі якого внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримують грошові виплати. До цього списку віднесено 303 громад у восьми областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

З повним списком громад, переселенці з яких претендують на виплати, можна ознайомитися у списку.

"Станом на 21.06.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 8 областей", - йдеться в повідомленні.

Список

За даними відомства мова йде про територіальні громади у таких областях:

  • Донецька (66),
  • Харківська (51),
  • Дніпропетровська (7),
  • Луганська (37),
  • Запорізька (51),
  • Херсонська (49),
  • Миколаївська (23),
  • Сумська (18).

Таким чином, всі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

Критерії для виплат

У відомстві зазначають, що в процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії, а саме:

  • території, що є тимчасово окупованими;
  • території, що перебувають в оточенні (блокуванні);
  • території, на яких тривають активні бойові дії.

Важливо. Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, необхідно звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін змінив механізм видачі грошової допомоги ВПО.

Також у Мінсоцполітики відповіли, чи зміниться сума виплат для переселенців.

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