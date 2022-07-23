Через переселенців у двох областях збільшать кількість поліцейських нарядів

У Рівненській та Волинській областях збільшать число поліцейських нарядів і мобільних груп реагування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції.

"У Рівному та Луцьку провів координаційні наради. Тому, відповідно, поліцейська присутність також має бути посилена", - цитує прес-служба голову Національної поліції Ігоря Клименка.

За його словами, продовжаться профілактичні перевірки на блокпостах для виявлення можливих диверсантів або інших кримінальних елементів.

"Звичайно, під пильною увагою райони, що межують з Білоруссю. Там ми теж збільшили поліцейський контроль і старанно реагуємо на всі отримані сигнали від населення. Бо маємо бути готові до будь-яких варіантів розвитку подій", - додав Клименко.