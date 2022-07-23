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Через переселенців у двох областях збільшать кількість поліцейських нарядів

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Волинська область, Субота 23 липня 2022 16:29
Через переселенців у двох областях збільшать кількість поліцейських нарядів Фото: голова Нацполіції Ігор Клименко (npu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

У Рівненській та Волинській областях збільшать число поліцейських нарядів і мобільних груп реагування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції.

"У Рівному та Луцьку провів координаційні наради. Тому, відповідно, поліцейська присутність також має бути посилена", - цитує прес-служба голову Національної поліції Ігоря Клименка.

За його словами, продовжаться профілактичні перевірки на блокпостах для виявлення можливих диверсантів або інших кримінальних елементів.

"Звичайно, під пильною увагою райони, що межують з Білоруссю. Там ми теж збільшили поліцейський контроль і старанно реагуємо на всі отримані сигнали від населення. Бо маємо бути готові до будь-яких варіантів розвитку подій", - додав Клименко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переселенців виселятимуть зі шкіл та вишів до нових приміщень.

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