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Из-за переселенцев в двух областях увеличат число полицейских нарядов

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Волынская область, Суббота 23 июля 2022 16:29
Из-за переселенцев в двух областях увеличат число полицейских нарядов Фото: глава Нацполиции Игорь Клименко (npu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

В Ровенской и Волынской областях увеличат число полицейских нарядов и мобильных групп реагирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции.

"В Ровно и Луцке провел координационные совещания. В эти области приехало немало внутренне перемещенных лиц. Поэтому, соответственно, полицейское присутствие также должно быть усилено", - цитирует пресс-служба главу Национальной полиции Игоря Клименко.

По его словам, продолжатся профилактические проверки на блокпостах для выявления возможных диверсантов или других криминальных элементов.

"Конечно, под пристальным вниманием районы, граничащие с Беларусью. Там мы тоже увеличили полицейский контроль и усердно реагируем на все полученные сигналы от населения. Ибо должны быть готовы к любым вариантам развития событий", - добавил Клименко.

Напомним, ранее сообщалось, что переселенцев будут выселять из школ и вузов в новые помещения.

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