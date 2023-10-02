Переселенец в Хмельницкой области шпионил за ВСУ, его приговорили к 15 годам тюрьмы

Переселенец в Хмельницкой области следил за украинскими военными по заданию ФСБ. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Как установило расследование, российским агентом оказался житель Донецкой области. В начале полномасштабного вторжения РФ его дистанционно завербовал кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ с позывным "Шеф".
В поле зрения агрессора мужчина попал из-за своих прокремлевских сообщений в российских Telegram-каналах.
Установлено, что после вербовки он получил псевдоним "Серый", прошел инструктаж и по указанию своего "куратора" выехал в Хмельницкий для сбора разведданных на территории региона.
По данным военной контрразведки СБУ, он пытался установить в регионе основные локации подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной полиции.
Кроме того, российский агент отслеживал маршруты движения боевой техники украинских защитников. Также он хотел выявить транзитные эшелоны с вооружением и боеприпасами Вооруженных сил Украины.
Полученную информацию предатель передавал в ФСБ в виде электронных координат и фото украинских объектов с привязкой к местности.
На основании собранных доказательств суд признал его виновным по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.
Его приговорили к 15 годам тюрьмы.
Недавно в Ивано-Франковской области правоохранители задержали мужчину, который поддерживал действия оккупантов и призывал к свержению украинской власти.
Также СБУ разоблачила рецидивиста, помогавшего россиянам устанавливать минные поля во время оккупации Харьковской области. Злоумышленником оказался 29-летний житель одного из поселков Богодуховского района, ранее судимый за тяжкие преступления.
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