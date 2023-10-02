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Переселенец в Хмельницкой области шпионил за ВСУ, его приговорили к 15 годам тюрьмы

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Переселенец в Хмельницкой области следил за украинскими военными по заданию ФСБ. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Предателем оказался переселенец

Как установило расследование, российским агентом оказался житель Донецкой области. В начале полномасштабного вторжения РФ его дистанционно завербовал кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ с позывным "Шеф".

В поле зрения агрессора мужчина попал из-за своих прокремлевских сообщений в российских Telegram-каналах.

Установлено, что после вербовки он получил псевдоним "Серый", прошел инструктаж и по указанию своего "куратора" выехал в Хмельницкий для сбора разведданных на территории региона.

Какую информацию мужчина передавал ФСБ

По данным военной контрразведки СБУ, он пытался установить в регионе основные локации подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной полиции.

Кроме того, российский агент отслеживал маршруты движения боевой техники украинских защитников. Также он хотел выявить транзитные эшелоны с вооружением и боеприпасами Вооруженных сил Украины.

Полученную информацию предатель передавал в ФСБ в виде электронных координат и фото украинских объектов с привязкой к местности.

Суд отправил его в тюрьму

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. 

Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Правоохранители продолжают задерживать предателей в Украине

Недавно в Ивано-Франковской области правоохранители задержали мужчину, который поддерживал действия оккупантов и призывал к свержению украинской власти.

Также СБУ разоблачила рецидивиста, помогавшего россиянам устанавливать минные поля во время оккупации Харьковской области. Злоумышленником оказался 29-летний житель одного из поселков Богодуховского района, ранее судимый за тяжкие преступления.

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