Переробка будсміття допоможе Україні отримати 50 млрд євро від ЄС, - Шуляк

Величезні об‘єми будівельних відходів, що утворилися внаслідок руйнувань від вибухів та обстрілів, відрізняються від "класичного" будсміття, яке придатне для переробки. Їх закопування чи спалювання призведе до погіршення екологічної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, в Україні вже утворилося понад 100 млн тонн сміття внаслідок повномасштабного вторгнення, з них понад третина - будівельне сміття.

"Україна вже вивчає міжнародний досвід у цьому питанні, адже сміття можна переробити на будівельні матеріали і використовувати в дорожньому господарстві/цивільному будівництві", - заявила нардеп і додала, що у більшості держав вже зараз частка переробки будівельних відходів становить в середньому близько 50% від загального обсягу виробництва будматеріалів.

Наприклад, у Нідерландах у повторне використання йде близько 90% будівельних відходів, в Данії - 81%, у Великобританії - 45%, у Фінляндії - 43%.

За словами Шуляк, демонтаж і переробка будівельного сміття у світі є вигідним бізнесом, а для України це ще й нагальне питання екологічної безпеки та додаткових можливостей для комплексної програми відновлення зруйнованої інфраструктури внаслідок повномасштабного вторгнення. Тому вкрай важливо розробити не просто порядок використання та утилізації будсміття але й дієві інструменти стимулювання бізнесу заходити в цю нішу.

"Також потрібно враховувати, що переробка будівельних відходів і їх повторне використання - одна з основ циркулярної економіки і один з принципів зеленого відновлення. Все це - частина "українського Bauhaus", принципу, який закладений у розробку українського плану для отримання 50 млрд євро фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів від ЄС", - пояснила вона

Нагадаємо, у серпні 2023 року ізраїльська компанія GreenMix, що спеціалізується на переробці будівельного сміття, заявила про готовність інвестувати у будівництво заводу з екологічної переробки будівельного сміття та демонтувати зруйновані під час бойових дій багатоповерхівки у передмісті Києва - Бучі.