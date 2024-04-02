Перерегистрация украинских авто в Германии: посол объяснил, что делать украинцам

До 1 апреля 2024 года действовал особый порядок использования в Германии автомобилей с украинской регистрацией. Такое решение относится к компетенции федеральных земель.

"По результатам нашего диалога и просьб федеральное министерство транспорта и цифровизации в марте обратилось к своим коллегам по всем немецким землям касательно продления действия особого порядка еще на 6 месяцев", – сообщил Алексей Макеев.

Некоторые из земель уже сообщили о соответствующем положительном решении, согласие от других еще ожидают.

"Особый порядок – это предоставление украинским автомобилистам, находящимся в Германии по 24 параграфу, выбора между перерегистрацией на немецкие номера и получением специального разрешения на использование машины с украинскими номерами по льготной процедуре", – отметил посол Украины в Германии.

Если беженцы не сделают в течение года от въезда ни то, ни другое, то фактически будут нарушать немецкую регуляцию, отметил украинский дипломат.

"Поэтому настоятельно призываю получить специальное разрешение. То есть, имея обязательный страховой полис автогражданской ответственности, пройти техосмотр по облегченной процедуре, заполнить декларацию, что автомобиль не будет находиться в Германии постоянно, и с этими тремя документами получить у регистрационных органов разрешение, которое с правами и техпаспортом иметь всегда с собой в машине. Это обязательно", – заметил Алексей Макеев.

Через 6 месяцев продления особых условий для украинцев больше не будет – об этом сообщили посольству немецкие партнеры. Перерегистрация на немецкие номера осенью 2024 года станет обязательной. Чиновники будут разрабатывать механизм, что делать с украинскими номерами, как быть с украинскими машинами на немецких номерах в Украине, что будет происходить с автомобилями, которые не пройдут необходимый техосмотр.