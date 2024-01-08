Перерегистрация авто в "Дії": что нужно знать, чтобы купить или продать авто без проблем

Как заметили в "Дії", перерегистрация авто невозможна при наличии исполнительного производства.

Они возникают, к примеру, за неуплату штрафа в назначенные сроки. После, ведомство отправляет информацию о штрафе в исполнительную службу - там и создают производство.

Инструкция по оплате исполнительного производства в Дії.

1. Авторизуйтесь удобным способом. Это можно сделать с помощью:

BankID (через приложение или сайт банка);

электронной подписи;

электронного ключа (файлового или аппаратного).

2. Нажмите на "Сервисы";

3. Выберите пункт "Виконавчі провадження";

4. В случае наличия исполнительного производства оплатите его удобным способом: карточкой, Google Pay или Apple Pay.

Услуга перерегистрации автомобиля доступна только раз в году. Для следующей продажи автомобиля нужно оплатить налог.

"Для правильного подсчета налога, нужно посетить сервисный центр МВД", - написали на канале "Дії"

Перерегистрация автомобиля в "Дії"

Ранее мы писали, что в середине декабря заработала функция перерегистрации автомобиля в мобильном приложении "Дія". Всего за 15 минут можно продать или купить автомобиль и со временем получить документы по почте.

Также мы писали, как воспользоваться данной услугой при продаже или покупке транспортного средства.