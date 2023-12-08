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Перерегистрация авто в "Дії". Первые водители получили автономера по почте

Украина, Пятница 08 декабря 2023 16:04
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Перерегистрация авто в "Дії". Первые водители получили автономера по почте Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В октябре этого года "Дія" запустила бета-тестирование услуги по перерегистрации авто. А уже сегодня первые водители получили свои автомобильные номера и техпаспорт на авто по почте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По данным министра, перерегистрация в "Дії" доступна для легковых автомобилей, мотоциклов или мопедов. Однако пока продолжается бета-тестирование услуги.

С помощью новой функции появилась возможность доставки документов.

"К примеру, сможете купить машину в другом регионе, а номерные знаки и техпаспорт получить на удобное отделение "Укрпочты". Все будет происходить без посредников и поездок в сервисные центры МВД", - сообщил министр.

Перерегистрация авто в &quot;Дії&quot;. Первые водители получили автономера по почте

Сегодня, 8 декабря, Федоров поделился фото, на котором человек на фоне "Укрпочты" держит два пакета с подписями "Привет, я твой номерной знак" и "Привет, я твой техпаспорт".

"Первый пошел! Продолжается бета-тест перерегистрации авто в "Дії", - подписал сообщение министр.

Сама услуга, по словам Федорова, будет презентована на Diia Summit, который пройдет 19 декабря этого года.

Замена водительских прав в "Дії"

Напомним, в марте этого года у "Дії" появилась услуга замены водительского удостоверения. Это необходимо сделать, если:

  • истек срок действия документа;
  • документ утрачен или уничтожен;
  • затерлись надписи на бланке и плохо читаются;
  • изменились личные данные водителя (фамилия, имя, отчество и т.п.);
  • если водитель хочет заменить старое удостоверение на новый документ.

Как заменить водительское удостоверение в приложении можете узнать в материале РБК-Украина.

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