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Перереєстрація авто в "Дії". Перші водії отримали автономера поштою

Україна, П'ятниця 08 грудня 2023 16:04
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Перереєстрація авто в "Дії". Перші водії отримали автономера поштою Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

В жовтні цього року "Дія" запустила бета-тестування послуги з перереєстрації авто. А вже сьогодні перші водії отримали свої автомобільні номери та техпаспорт на авто поштою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За даними міністра, перереєстрація в "Дії" доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів. Проте наразі ще триває бета-тестування послуги.

За допомогою нової функції з'явилась можливість доставки документів.

"Наприклад, зможете купити машину в іншому регіоні, а номерні знаки та техпаспорт отримати на зручне відділення "Укрпошти". Усе відбуватиметься без посередників і поїздок до сервісних центрів МВС", - повідомив міністр.

Перереєстрація авто в &quot;Дії&quot;. Перші водії отримали автономера поштою

Сьогодні, 8 грудня, Федоров поділився фото, на якому людина на фоні "Укрпошти" тримає два пакунки з підписами "Привіт, я твій номерний знак" та "Привіт, я твій техпаспорт".

"Перший пішов! Триває бета-тест перереєстрації авто в "Дії", - підписав допис міністр.

Саму послугу, за словами Федорова, буде презентовано на Diia Summit, який пройде 19 грудня цього року.

Заміна прав водія в "Дії"

Нагадаємо, у березні цього року в "Дії" з'явилася послуга заміни водійського посвідчення. Це необхідно зробити, коли:

  • минув термін дії документа;
  • документ втрачено або знищено;
  • затерлися написи на бланку і погано читаються;
  • змінилися особисті дані водія (прізвище, ім'я, по батькові тощо);
  • якщо водій хоче замінити старе посвідчення на новий документ.

Як замінити посвідчення водія в додатку можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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