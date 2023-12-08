Перереєстрація авто в "Дії". Перші водії отримали автономера поштою
В жовтні цього року "Дія" запустила бета-тестування послуги з перереєстрації авто. А вже сьогодні перші водії отримали свої автомобільні номери та техпаспорт на авто поштою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
За даними міністра, перереєстрація в "Дії" доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів. Проте наразі ще триває бета-тестування послуги.
За допомогою нової функції з'явилась можливість доставки документів.
"Наприклад, зможете купити машину в іншому регіоні, а номерні знаки та техпаспорт отримати на зручне відділення "Укрпошти". Усе відбуватиметься без посередників і поїздок до сервісних центрів МВС", - повідомив міністр.
Сьогодні, 8 грудня, Федоров поділився фото, на якому людина на фоні "Укрпошти" тримає два пакунки з підписами "Привіт, я твій номерний знак" та "Привіт, я твій техпаспорт".
"Перший пішов! Триває бета-тест перереєстрації авто в "Дії", - підписав допис міністр.
Саму послугу, за словами Федорова, буде презентовано на Diia Summit, який пройде 19 грудня цього року.
Заміна прав водія в "Дії"
Нагадаємо, у березні цього року в "Дії" з'явилася послуга заміни водійського посвідчення. Це необхідно зробити, коли:
- минув термін дії документа;
- документ втрачено або знищено;
- затерлися написи на бланку і погано читаються;
- змінилися особисті дані водія (прізвище, ім'я, по батькові тощо);
- якщо водій хоче замінити старе посвідчення на новий документ.
Як замінити посвідчення водія в додатку можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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