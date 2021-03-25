Перерахунок пенсій: хто отримає підвищення з 1 квітня

Згідно з законом, перерахунок працюючим пенсіонерам буде проведений тим, кому пенсія була призначена, або вже перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2019 року. Цей термін не залежить від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія. Збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально.

Таким чином, перерахунок пенсій буде проведений не для всіх громадян. За даними Держстату, на сьогодні в Україні 2,7 млн пенсіонерів. З них вийшли на пенсію упродовж двох останніх років близько 700 тисяч. Таким чином, перерахунок буде здійснений приблизно для 2 млн пенсіонерів.

Для перерахунку пенсій громадянам не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду.

"Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку", - йдеться в законі.