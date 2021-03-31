Перерахунок пенсій з 1 квітня: кому підвищать виплати

Згідно з законом, перерахунок працюючим пенсіонерам буде проведено тим, кому пенсія була призначена або перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2019 року. Цей термін не залежить від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої розрахована пенсія. Збільшення пенсії визначається індивідуально для кожного пенсіонера.

Таким чином, перерахунок пенсій буде проведено не для всіх громадян. За даними Держстату, на сьогодні в Україні 2,7 млн працюючих пенсіонерів. З них вийшли на пенсію протягом двох останніх років близько 700 тисяч. Таким чином, перерахунок буде проведено приблизно для 2 млн пенсіонерів.

Розрахунки показують, що приблизний розмір надбавки може скласти близько 2% від розміру пенсії. Наприклад, при 6000 гривнях, це 120 грн. Якщо зарплата працюючих на пенсії стала менше, він має право враховувати середній заробіток за попередній період;

Для перерахунку пенсій громадянам не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду.

"Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому провадиться перерахунок, отримали право на проведення перерахунку", - йдеться в законі.