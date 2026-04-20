Перерасчет пенсий работающим: как учитываются стаж и зарплата по обновленным правилам

В Украине действуют четкие условия перерасчета выплат для пенсионеров, которые продолжают работать. Ключевым критерием является наличие 24 месяцев дополнительного страхового стажа и целесообразность учета новой заработной платы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПФУ в Facebook.
Главное:
В Украине правила пересмотра пенсионных выплат для граждан, которые продолжают работать, регулируются законом об общеобязательном пенсионном страховании и постановлением Кабмина № 236, которое приняли в феврале этого года. Основным критерием для перерасчета является накопленный страховой стаж и уровень заработной платы.
Получить обновленные выплаты могут пенсионеры, которые после назначения пенсии или ее предыдущего перерасчета приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа.
При этом новая заработная плата учитывается только при соблюдении определенной логики целесообразности:
Важно понимать, что при проведении такого перерасчета показатель средней заработной платы по стране, который использовался при назначении или предыдущем перерасчете пенсии, не меняется.
Корректируются только индивидуальные коэффициенты стажа и (при целесообразности) заработка.
Ранее мы писали о том, что в Украине пересчитали пенсии для работающих пенсионеров. Доплата составляет от 100 до 2595 гривен в зависимости от пенсии.
Читайте также о том, что на днях министр социальной политики Украины Денис Улютин объяснил, когда Верховная Рада сможет взяться за пенсионную реформу.