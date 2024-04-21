Пересчет пенсий работающим пенсионерам в Украине: что нужно знать

С 1 апреля работающим пенсионерам производится перерасчет пенсий в Украине. Уже ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры выплат.

"С 1 апреля пенсии автоматически перечислят пенсионерам, которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или отработавших менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года", - говорится в сообщении.

Страховой стаж меньше 24 месяцев

Если на 1 марта 2024 года приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. При этом пенсия может исчисляться с того заработка, с учетом которого исчислена пенсия при ее назначении или предварительном перерасчете, или, если целесообразно, учитывается в том числе заработок, который человек получал, работая после назначения или предварительного перерасчета пенсии.

"В то же время показатель средней зарплаты (дохода), который был учтен при назначении или предварительном перерасчете пенсии, не меняется", - отметили специалисты.

Если после назначения или предварительного перерасчета пенсии на 1 марта 2024 года приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения или предварительного перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа. Заработная плата для исчисления пенсии не меняется.

Дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам - 1 апреля 2024 года. В то же время перерасчет будет произведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов - до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля.

Важно

При этом работающим пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, такой перерасчет будет произведен в случае, если они достигли пенсионного возраста.