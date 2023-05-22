Перерасчет пенсий работающим пенсионерам: когда можно будет получить доплату

"Дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам - 1 апреля 2023 года. Пересчет с апреля будет произведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2023 года (ожидаемый срок)" , - говорится в сообщении, где уточняется, что ориентировочно в июне, пенсионеры, которые будут иметь право на перерасчет, получат увеличенные размеры выплат.

Что касается размера повышения пенсий после перерасчета, то, как отмечают в ПФУ, он у каждого пенсионера индивидуален, поскольку, по сути, в формуле для исчисления страховой пенсии, определенной законом, увеличивается коэффициент страхового стажа или коэффициент страхового стажа и заработной платы (при целесообразности).

"Размер повышения зависит от того, какой страховой стаж уже есть у человека и какой заработок он получал в период работы", - добавляют специалисты.

Как сообщалось, размер жилищной субсидии, которую выплатят в мае за апрель, уменьшится из-за того, что завершился отопительный сезон.

Напомним, функции выплаты субсидий перешли в Пенсионный фонд с 1 октября 2022 года. С 1 декабря Пенсионный фонд также назначает субсидии.