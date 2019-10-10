На переправі в Станиці Луганській тривають ремонтні роботи

Фото: Ремонтні роботи в Станиці Луганській (odalug)

Триває демонтаж зруйнованої частини основного мосту

На переправі у Станиці Луганській триває демонтаж зруйнованої частини основного мосту, а також готують майданчик для установки опор прольоту моста. Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що до роботи залучили спеціальну техніку: бортову газель, автокран, автопідйомник, компресор, екскаватор і самоскид.

"Співробітники ДП "Станично-Луганський автодор" разом з підрозділом ДСНС розчищали узбіччя дороги від зрізаних дерев, чагарнику та сміття. Застосовувались навантажувач ZL-50G - 1, самоскид КрАЗ та бортова газель", - йдеться в повідомленні.

При цьому, у прес-службі зазначили, що на протилежному березі річки Сіверський Донець п’ять найманців, підпорядкованих іншим силовим відомствам РФ, вдягнені у зелену форму з написом "МЧС" на відстані 20-50 метрів праворуч від мосту спалювали зрізані дерева та кущі.

Фото: Ремонтні роботи в Станиці Луганській (odalug)

Нагадаємо, 4 жовтня, був введений в експлуатацію тимчасовий обхідний місток, що дозволить громадянам без ускладнень здійснювати переміщення. Обхідний міст буде працювати, поки ремонтуватимуть зруйновану частину основного мосту.

Також РБК-Україна повідомляло, що роботи на переправі Станиці Луганській будуть завершені до 15 листопада.