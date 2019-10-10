ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На переправі в Станиці Луганській тривають ремонтні роботи

Новини » Суспільство    10.10.2019 - 17:56
На переправі в Станиці Луганській тривають ремонтні роботи
Фото: Ремонтні роботи в Станиці Луганській (odalug)

Триває демонтаж зруйнованої частини основного мосту

На переправі у Станиці Луганській триває демонтаж зруйнованої частини основного мосту, а також готують майданчик для установки опор прольоту моста. Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що до роботи залучили спеціальну техніку: бортову газель, автокран, автопідйомник, компресор, екскаватор і самоскид.

"Співробітники ДП "Станично-Луганський автодор" разом з підрозділом ДСНС розчищали узбіччя дороги від зрізаних дерев, чагарнику та сміття. Застосовувались навантажувач ZL-50G - 1, самоскид КрАЗ та бортова газель", - йдеться в повідомленні.

При цьому, у прес-службі зазначили, що на протилежному березі річки Сіверський Донець п’ять найманців, підпорядкованих іншим силовим відомствам РФ, вдягнені у зелену форму з написом "МЧС" на відстані 20-50 метрів праворуч від мосту спалювали зрізані дерева та кущі.

Фото: Ремонтні роботи в Станиці Луганській (odalug)

Нагадаємо, 4 жовтня, був введений в експлуатацію тимчасовий обхідний місток, що дозволить громадянам без ускладнень здійснювати переміщення. Обхідний міст буде працювати, поки ремонтуватимуть зруйновану частину основного мосту.

Також РБК-Україна повідомляло, що роботи на переправі Станиці Луганській будуть завершені до 15 листопада.

Роботи на переправі в Станиці Луганській завершать до 15 листопада У Станиці Луганській запрацював обхідний міст
Новини України ЛуганськСтаница Луганскаяремонт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся