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На переправе в Станице Луганской продолжаются ремонтные работы

Новости » Общество    10.10.2019 - 17:56
На переправе в Станице Луганской продолжаются ремонтные работы
Фото: Ремонтные работы в Станице Луганской (odalug)

Продолжается демонтаж разрушенной части основного моста

На переправе в Станице Луганской продолжается демонтаж разрушенной части основного моста, а также подготавливают площадку для установки опор пролета моста. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что к работе задействовали специальную технику: бортовую газель, автокран, автоподъемник, компрессор, экскаватор и самосвал.

"Сотрудники ГП "Станично-Луганский автодор" вместе с подразделением ДСНС расчищали обочины дороги от срезанных деревьев, кустарника и мусора. Применялись погрузчик ZL-50G - 1, самосвал КрАЗ и бортовая газель", - говорится в сообщении.

При этом, в пресс-службе отметили, что на противоположном берегу реки Северский Донец пять наемников, подчиненных другим силовым ведомствам РФ, одетые в зеленую форму с надписью "МЧС" на расстоянии 20-50 метров справа от моста сжигали срезанные деревья и кусты.

Фото: Ремонтные работы в Станице Луганской (odalug)

Напомним, 4 октября, был введен в эксплуатацию временный обходной мостик, что позволит гражданам без осложнений осуществлять перемещение. Обходной мост будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

Также РБК-Украина сообщало, что работы на переправе в Станице Луганской будут завершены до 15 ноября.

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