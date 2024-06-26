Переплыл залив, чтобы добраться до "Азовстали". Из плена вернулся мужественный нацгвардеец из Кривого Рога

Во вторник, 25 июня, в рамках очередного обмена военнопленными с Россией в Украину вернулся 22-летний нацгвардеец из Кривого Рога Виталий Сенченко.

Что известно о плене и возвращении Сенченко

О возвращении Виталия Сенченко из вражеской неволи рассказала его мать - основательница общественной организации "Стальная Гвардия" Оксана Латанская.

"Мама! Я дома, я в Украине!" Как долго я мечтала услышать эти слова! Надеялась, верила, ждала, готовилась. Но все равно они прозвучали неожиданно", - признала женщина в своем сообщении в Facebook.

По ее словам, молодой человек находился в плену два года, один месяц и одну неделю. И это после 86 адских дней обороны Мариуполя.

"Они запечатлены в нашей памяти, они вырезаны зазубренным ржавым осколком по живым сердцам матери, сестры, бабушки, друзей, знакомых и совсем незнакомых, но неравнодушных людей. Они в прошлом, но ни забыть их, ни простить", - написала Латанская.

Она добавила, что уже скоро сможет обнять своего ребенка.

"Уже скоро я буду обнимать тебя, мой сын, и буду благодарить Бога, что сохранил, защитил, вернул", - говорится в сообщении матери защитника Украины.

Кроме того, она поблагодарила всех "кто поддерживал и вдохновлял".

"Кто шел со мной и за мной, кто стоял бок о бок на митингах и акциях, шагал пешим ходом, кто сражался вместе в ожесточенных поединках в высоких кабинетах и рассказывал миру о подвиге защитников Мариуполя, кто помогал и кто нуждался в моей помощи, кто не давал сложить руки и погрузиться в черную бездну отчаяния и уныния", - объяснила основательница ОО.

"Сын мой, если бы ты только знал, какой настоящей семьей стали ожидавшие вас, тех, кто вернулся сегодня, и кто продолжает ждать тех, кто остается в плену! Наша борьба будет продолжаться, обещаю. Но пока я счастлива. Я ждала! Я дождалась", - подытожила Латанская.

Пост мамы Виталия Сенченко (скриншот: facebook.com/Оксана Латанская)

Согласно информации Латанской, Виталий находился на военной службе в криворожской бригаде НГУ по контракту с сентября 2021 года.

Начало полномасштабного вторжения РФ застало бойца на плановой ротации в Мариуполе. Тогда Сенченко предполагал, что это разгорание конфликта с Россией - локальное, ведь времени отслеживать новости у военных не было.

В апреле 2022 года сын Оксаны переплыл морской залив, чтобы добраться до завода "Азовсталь" и встать в его защиту.

После героической обороны города и металлургического комбината при выходе из "Азовстали" (по приказу командования) нацгвардеец вместе с другими украинскими защитниками попал в плен.

В российских тюрьмах он провел более двух лет и вернулся домой вместе с 17 другими криворожцами.