Переплатил за пункты несокрушимости. Директору департамента КГГА сообщили о подозрении

Отмечается, что ответственные за закупку лица, которые находились в подчинении директора департамента, не провели мониторинг цен генераторов при их оптовой закупке. Запросы по ценовым предложениям были направлены трем предприятиям при том, что согласно открытым данным, другие поставщики предлагали более низкие цены.

В чем суть правонарушения

Самые дорогие генераторы закупили по цене более 390 тысяч гривен за штуку при том, что их стоимость могла составлять 320 тысяч гривен. Оптовую партию других генераторов приобрели по почти 90 тысяч гривен за штуку при цене в 76 тысяч гривен у других поставщиков.

По результатам экспертизы, убытки нанесенные бюджету столицы в результате закупки генераторов по завышенным ценам, составляют более 4,8 млн гривен.

Что грозит

Сейчас прокуроры подготовили ходатайство в суд об отстранении подозреваемого от должности.

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева досудебное расследование осуществляет управление полиции в метрополитене ГУ Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождении ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.