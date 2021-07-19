Населення України буде концентруватись у Києві: соціолог оцінила наслідки

Українське населення концентрується в Києві. Якщо місто не тільки адміністративні функції виконує, а й дійсно є центром, то це загальна практика.

Про це повідомила в інтерв'ю для РБК-Україна директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова.

За її словами, у розвинених країнах цей відсоток менший, а в бідних країнах до 40% населення може жити в столицях, нічого страшного в цьому немає.

На питання про те, чи чекає це українців в осяжному майбутньому, вона відповіла: "Це однозначно нас чекає".

Соціолог розповіла, щоб сільські території не знелюдніли, потрібні дороги.

"І я хочу сказати, що за останні кілька років якість доріг дуже покращилася. Якщо будуть дороги, людина буде жити в селі і їздити на роботу в сусіднє місто, діти будуть вчитися в цьому селі або в сусідньому більш великому поселенні. Всі послуги - побутові, адміністративні, освітні, медичні - будуть доступні", - розповіла вона.