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Населення України буде концентруватись у Києві: соціолог оцінила наслідки

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 10:32
Населення України буде концентруватись у Києві: соціолог оцінила наслідки Фото: соціолог Елла Лібанова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Українське населення концентрується в Києві. Якщо місто не тільки адміністративні функції виконує, а й дійсно є центром, то це загальна практика.

Про це повідомила в інтерв'ю для РБК-Україна директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова.

За її словами, у розвинених країнах цей відсоток менший, а в бідних країнах до 40% населення може жити в столицях, нічого страшного в цьому немає.

На питання про те, чи чекає це українців в осяжному майбутньому, вона відповіла: "Це однозначно нас чекає".

Соціолог розповіла, щоб сільські території не знелюдніли, потрібні дороги.

"І я хочу сказати, що за останні кілька років якість доріг дуже покращилася. Якщо будуть дороги, людина буде жити в селі і їздити на роботу в сусіднє місто, діти будуть вчитися в цьому селі або в сусідньому більш великому поселенні. Всі послуги - побутові, адміністративні, освітні, медичні - будуть доступні", - розповіла вона.

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