Перепис населення на Донбасі і в Криму можуть провести за допомогою супутника

В уряді вивчають можливість використання даних супутника для проведення перепису населення на окупованому Донбасі і в анексованому Росією Криму. Про це заявив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет в ефірі "Українського радіо".

Так, говорячи про можливість проведення перепису на тимчасово окупованих територій, він зазначив, що для визначення кількості населення можуть використовувати супутник.

"Ми якраз вчора зустрічалися з представниками ООН, які будуть допомагати нам з проектом супутникової зйомки, який є дуже складним. Схожий проект проводили в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою", - сказав він, зазначивши, що наразі не знає, наскільки точно можна оцінити через супутники кількість населення на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, за даними Кабміну, чисельність населення України становить 37 млн 289 тисяч людей. Ці дані не враховують число українців на окупованих територіях. Крім того, за даними Дубілета, загальна кількість населення, разом з українцями, що проживають на окупованих територіях, сягає 44 млн осіб.