Перепади температури, дощі, грози і град: синоптики дали прогноз погоди на тиждень

"У вівторок і середу погоду формуватиме циклон YATIN, який вийде на територію України з півдня, а потім до кінця тижня ми будемо знаходитися в полі зниженого тиску з нестійкою атмосферою", - повідомили синоптики.

Так, у найближчу добу в південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях очікуються помірні та значні дощі, місцями грози і град. Пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5+10 тепла, вдень +11+15 градусів. На решті території країни місцями невеликі дощі, температура вночі +1+6 тепла, вдень +9+14.

У середу і четвер, 21-22 квітня, у більшості областей України буде без опадів. При цьому на північному сході прогнозують невеликі, а 22 квітня у західних областях помірні дощі. Температура вдень +12+19 тепла, вночі +1+6, 21 квітня на заході на поверхні ґрунту заморозки 0-3.

Вночі 23 квітня в західних, 24 квітня в центральних, південних областях, а також вдень на більшій частині країни очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози. На високогір'ї Карпат можливий мокрий сніг. Температура 23 квітня вдень становитиме +13+18 тепла, на півночі +10+15, 24 квітня +7+13 градусів, вночі +4+9 градусів. На високогір'ї Карпат вночі та вдень +1+6 тепла, вночі 0-3 морозу.