Переоформление авто во время войны: что нужно знать и какие документы необходимы

Какие документы нужны:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

договор о купле и продаже (заключить его можно на комиссионной площадке или непосредственно в сервисном центре, это сделает администратор бесплатно);

техпаспорт авто;

заявление о переоформлении транспортного средства (заполняется в сервисном центре);

квитанции об оплате за услуги, бланки и номера (оплата в отделении банка при сервисном центре);

справка об оценке (среднерыночной) стоимости автомобиля, квитанции об уплате соответствующего налога и военного налога (если собственник продает уже не первый легковой автомобиль в текущем календарном году).

Стоит отметить, что переоформление автомобилей не является бесплатным. Для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) услуга стоит 1105 гривен (сама услуга - 350 гривен, бланк свидетельства - 405 гривен, номерной знак - 350 гривен).

Для мотоциклов эта стоимость составляет 877 гривен, для прицепов - 866 гривен, мопедов - 848 гривен.