Перепризначення субсидій: потрібно буде написати заяву

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, у травні 2021 року призначення житлової субсидії (у тому числі на наступний період) здійснюється лише після подання нових заяв про призначення та надання житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Згідно з документом, протягом травня - вересня 2021 року документи, необхідні для призначення житлової субсидії, приймаються від громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій, крім визначених способів їх надання, також у паперовому вигляді.