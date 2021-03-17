Уряд планує перевести усі субсидії в грошову форму

Як зазначається пояснювальній записці до проекту, наразі діють дві моделі грошової форми надання пільг та субсидій.

Перша - безготівкова форма, за якої кошти перераховуються на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Ощадбанку, звідки спрямовуються банком на рахунки виконавців житлово-комунальних послуг згідно з поданими ними реєстрами про суми нарахованих платежів за спожиті житлово-комунальні послуги.

Друга - готівкова форма, коли готівка виплачується безпосередньо одержувачу на його рахунок відкритий в банківській установі або через відділення "Укрпошти". В такому випадку розрахунки з підприємствами - надавачами житлово-комунальних послуг проводить споживач (отримувач пільги або субсидії) самостійно.

"Оскільки у січні 2021 року житлову субсидію отримувало майже 2,8 млн домогосподарств, у тому числі у грошовій готівковій формі близько 2,6 млн домогосподарств (понад 92%), є доцільним перейти виключно на грошову готівкову форму її виплати", - йдеться в документі.

У такому разі громадяни, яким призначено житлову субсидію, зобов'язані щомісяця самостійно сплачувати вартість фактично спожитої ними послуги з урахуванням виплаченої їм готівкою житлової субсидії.

"При цьому держава, в особі уряду, припиняє виконувати непритаманні їй функції посередника між громадянами та виконавцями житлово-комунальних послуг", - зазначається в документі.