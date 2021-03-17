Уряд планує перевести усі субсидії в грошову форму
Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови Кабінету міністрів щодо зміни порядку надання житлових субсидій населенню. Документом пропонується скасувати субсидії в натуральній формі.
Проект документу розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Як зазначається пояснювальній записці до проекту, наразі діють дві моделі грошової форми надання пільг та субсидій.
Перша - безготівкова форма, за якої кошти перераховуються на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Ощадбанку, звідки спрямовуються банком на рахунки виконавців житлово-комунальних послуг згідно з поданими ними реєстрами про суми нарахованих платежів за спожиті житлово-комунальні послуги.
Друга - готівкова форма, коли готівка виплачується безпосередньо одержувачу на його рахунок відкритий в банківській установі або через відділення "Укрпошти". В такому випадку розрахунки з підприємствами - надавачами житлово-комунальних послуг проводить споживач (отримувач пільги або субсидії) самостійно.
"Оскільки у січні 2021 року житлову субсидію отримувало майже 2,8 млн домогосподарств, у тому числі у грошовій готівковій формі близько 2,6 млн домогосподарств (понад 92%), є доцільним перейти виключно на грошову готівкову форму її виплати", - йдеться в документі.
У такому разі громадяни, яким призначено житлову субсидію, зобов'язані щомісяця самостійно сплачувати вартість фактично спожитої ними послуги з урахуванням виплаченої їм готівкою житлової субсидії.
"При цьому держава, в особі уряду, припиняє виконувати непритаманні їй функції посередника між громадянами та виконавцями житлово-комунальних послуг", - зазначається в документі.
Нагадаємо, зменшення середнього розміру житлових субсидії у лютому 2021 року пов’язане з проведенням перерахунку за січень. Це відбулося через зменшення цін на природний газ для населення заднім числом.
Відзначимо, у державному бюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних і передбачені у сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році.