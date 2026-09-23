"Победителей не будет": Рубио заявил, что войну РФ против Украины логично закончить

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в войне России против Украины победителей не будет. В связи с этим он считает, что ее логично было бы закончить и в конце концов она закончится мирным соглашением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для радио 77 WABC.
В ходе беседы он рассказал, на данный момент мирного соглашения нет, однако оно имеет полный смысл. По его словам, война не идет на пользу ни одной из сторон, и в конечном итоге она должна закончится путем переговоров, так как победы ни у одной из сторон не будет.
"Очевидно, она не идет на пользу Украине, а для России она просто ужасна. Я имею в виду, что они не добиваются успехов в этой войне. Просто не добиваются. Поэтому прекратить ее было бы совершенно логично... Она не закончится какой-то сокрушительной военной победой одной из сторон над другой. Она закончится путем заключения договоренности на переговорах", - заявил Рубио.
В то же время он добавил, что во внешней политике и в таких вопросах, как этот, "иногда то, что имеет смысл, не обязательно происходит".
В связи с этим Рубио пояснил позицию президента Дональда Трампа тем, что если у США появится возможность что-то изменить и преодолеть разногласия между двумя сторонами, то глава Белого дома готов это сделать.
"Мы продолжим пытаться это сделать. Но очевидно, что сегодня мы находимся не там. Я надеюсь, что это изменится. И думаю, что в конечном итоге так и будет. В какой-то момент эта война должна будет закончиться. И война в Украине закончится путем заключения договоренности на переговорах... И чем раньше это произойдет, тем меньше людей погибнет и тем меньше разрушений будет", - резюмировал госсекретарь.
Напомним, что Украина и США обсуждают возможность энергетического перемирия с Россией.
В частности, вчера 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях Генассамблеи ООН с президентом США Дональдом Трампом, после чего пообщался с прессой и назвал условие для энергетического перемирия.
"Если они не хотят, чтобы мы на их нефтеперерабатывающие мощности нападали, то пусть они не трогают нашу энергосистему, водоснабжение. Вы не нападаете на это наше, мы тогда оставим ваше", - сказал он.
Кроме того, Зеленский предложил Трампу привлечь Китай к давлению на Россию, а также выразил надежду, что с помощью президента США войну все таки удастся закончить до зимы.