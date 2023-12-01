"Победитель зависит от Бога": промоутер Усика сказал об отношении украинца к Фьюри

Александр Усик с максимальной серьезностью готовится к бою с Тайсоном Фьюри, никакой недооценки соперника нет, даже несмотря на то, что британец едва смог одолеть Фрэнсиса Нганну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью промоутера нашего чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Красюка изданию Betway.

"Позвольте мне сказать: бой с Фрэнсисом Нганну не изменил мнения Усика [о Фьюри]. Он очень умный, мудрый человек и понимает, что иногда случаются плохие дни. И это был совсем плохой день для Тайсона. Причины могут быть разными. Но это было одно из худших выступлений Тайсона, которые мы когда-либо видели. Но это не значит, что 17 февраля мы увидим того Фьюри, который сражался с Нганну", - сказал Красюк.

По словам промоутера, команда Усика "обсуждала этот вопрос" и все верят, что "это будет самое большое и тяжелое сражение в карьере Тайсона Фьюри".

"Он знает, как упорно ему придется тренироваться и работать, чтобы выйти на ринг с объединенным чемпионом в тяжелом весе... То, что с ним случилось против Нганну, который не является боксером... Он недооценил его. Но Усик боксер, поэтому он будет относиться к нему со всей серьезностью", - добавил функционер.

Сказать сейчас, кто победит в поединке, говорит Красюк, невозможно. Ибо нужно учитывать "разницу в размере, весе, опыте, IQ, работе ног".

"Ответ мы узнаем после 12 раундов. Это бой за безоговорочный чемпионский титул в тяжелом весе, и вы не можете гарантированно сказать, кто станет победителем. Но вот я знаю. Потому что знаю, как Усик работает в тренировочном лагере, и сколько вызовов он одолевает", – добавляет промоутер.

При этом Александр сказал, что "не может спорить с Тайсоном в том, что только от Бога зависит, кто будет победителем".

Напомним, первое сражение между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должно состояться 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.