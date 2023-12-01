"Переможець залежить від Бога": промоутер Усика сказав про ставлення українця до Ф’юрі

Олександр Усик з максимальною серйозністю готується до бою з Тайсоном Ф’юрі, жодної недооцінки суперника немає, навіть не дивлячись на те, що британець ледь-ледь зміг здолати Френсіса Нганну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю промоутера нашого чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Красюка виданню Betway.

"Дозвольте мені сказати: бій з Френсісом Нганну не змінив думки Усика [про Ф’юрі]. Він дуже розумна, мудра людина і розуміє, що іноді трапляються погані дні. І це був зовсім поганий день для Тайсона. Причини можуть бути різними. Але це був один із найгірших виступів Тайсона, які ми коли-небудь бачили. Але це не означає, що 17 лютого ми побачимо того Ф’юрі, який бився з Нганну", - сказав Красюк.

За словами промоутера, команда Усика "обговорювала це питання" і всі вірять, що "це буде найбільший і найважчий бій у кар’єрі Тайсона Ф’юрі".

"Він знає, як наполегливо йому доведеться тренуватися та працювати, щоб вийти на ринг з об’єднаним чемпіоном у важкій вазі… Те, що з ним трапилося проти Нганну, який не є боксером… Він недооцінив його. Але Усик боксер, тому він ставитиметься до нього з усією серйозністю", - додав функціонер.

Сказати зараз, хто переможе у поєдинку, говорить Красюк, не можливо. Бо треба зважати на "різницю в розмірі, вазі, досвіді, IQ, роботі ніг".

"Відповідь ми дізнаємося після 12 раундів. Це бій за беззаперечний чемпіонський титул у важкій вазі, і ви не можете гарантовано сказати, хто стане переможцем. Але от я знаю. Тому що знаю, як Усик працює у тренувальному таборі та скільки викликів він долає", - додає промоутер.

При цьому Олександр сказав, що "не може сперечатися з Тайсоном в тому, що лише від Бога залежить, хто буде переможцем".

Нагадаємо, перший бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.