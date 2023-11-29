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Усик – Фьюри. Легендарный Льюис раскрыл рецепт победы над украинцем

Среда 29 ноября 2023 12:27
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Усик – Фьюри. Легендарный Льюис раскрыл рецепт победы над украинцем Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри во время пресс-конференции в Лондоне (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис поделился соображениями по поводу грядущего объединительного поединка в хевивейте между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом рассказал обозреватель Гарет Дэвис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing King Media.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Я спросил у Леннокса "Как бы ты боксировал с Усиком?", а он ответил: "Ты шутишь? Я бы набросился на него, избил бы и остановил. Именно это он и желает узреть от Тайсона. Он уверен, что Фьюри именно так должен действовать против Усика. То есть он должен боксировать с ним агрессивно", – заявил Дэвис.

Льюис был абсолютным чемпионом мира в 1999 году. Тогда он собрал коллекцию из чемпионских поясов WBC, WBA и IBF. Впрочем, быстро потерял титул из-за отказа выйти в ринг против Джона Руиса.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Льюиса.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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