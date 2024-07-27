Победитель Вуэльты-2022 стал олимпийским чемпионом по велоспорту

24-летний гонщик принес премьерное "золото" сборной Бельгии. Он опередил итальянца Филиппо Ганну всего на 14 секунд.

Эвенпул стал лучшим на дистанции 32,4 км по улицам Парижа. Бельгия едва не оформила дубль. Ваут ван Арт отстал на четверть минуты и удовлетворился бронзовой наградой. Британец Джошуа Тарлинг отстал от последнего всего на 0,02 минуты.

Для Эвенпула "золото" Парижа стало первой олимпийской медалью в карьере. Признанный специалист разделок завершил Тур де Франс этого года в белой майке победителя молодежной классификации легедарной многодневки. Главным же достижением до сих пор оставался триум на Вуэльте два года назад.

Олимпиада-2024, велоспорт, индивидуальная гонка с раздельным стартом, мужчины:

Ремко Эвенпул (Бельгия) Филиппо Ганна (Италия) – +0:14 Ваут ван Арт (Бельгия) – +0:25

Ранее австралийка Браун выиграла "золото" в женской гонке. Она оказалась ловче британской велосипедистки Анны Хендерсон и представительницы США Хлои Дайгерт. Украинка Юлия Бирюкова финишировала в третьем десятке после падения на одном из участков трассы.