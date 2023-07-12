Победитель аукциона по приватизации порта "Усть-Дунайск" не может получить свою собственность: в чем причина

Винницкая компания "Эликсир Украина", которая в начале 2023 года приобрела на аукционе Усть-Дунайский порт, расположенный в городе Килия на Дунае, до сих пор не приняла объект в эксплуатацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на региональное издание Elit Expert .

По данным журналистов, срыв инвестиционного проекта вызвали ошибки Фонда государственного имущества Украины во время подготовки объекта к приватизации. В частности, фонд публично задекларировал, что с аукциона продается весь имущественный комплекс, в то время как на продажу выставил только часть порта.

"Из-за того, что имущество было продано фондом не разделенным, даже госрегистратор не имеет права регистрировать его на нового собственника", - отмечают журналисты.

В состав порта "Усть-Дунайск" на сегодня входит "портовый пункт Килия", целостный имущественный комплекс которого находится в общей долевой собственности между ФГИУ и ООО "Морской порт Дунай Килия" ("МВДК"), аффилированным с портовым оператором - компанией "Зерновой терминал Килия" ("ЗТК"), в таких долях: 94/100 доли комплекса зданий и сооружений государственной собственности находится на балансе ГП "МТП Усть-Дунайск", а 6/100 доли - в собственности ООО "МВДК" и в аренде ООО "ЗТК". Эта доля приобретена на торгах в 2007 году, после чего дважды утверждена решениями суда, перепродана и не была обжалована.

Второй совладелец имущественного комплекса - непосредственно "ЗТК" имеет единственный в портовом пункте стационарный перевалочный зерновой комплекс. С мая 2022 года по июль 2023 года компания перевалила 200 тыс. тонн зерновых грузов и обработала около 50 судов.

В "ЗТК" заявляют, что право собственности у компании паевое, поэтому, когда стало известно о подготовке к приватизации, ООО решило выделиться в отдельное хозяйство со своим имуществом.

При этом в компании подчеркивают, что не препятствуют приватизации, но не хотят, чтобы у них отбирали имущество. Поскольку, по их мнению, ФГИ незаконно выставил на торги объект, на который нет целого права собственности, компания инициировала судебные дела №№910/4588/23; 916/102/23; 916/186/23; 910/6314/23 об отмене аукциона, договора и приказов ФГИУ, а также распределении собственности совладельцев.

ФГИ также выставил на продажу автомобильную дорогу, принадлежащую Администрации морских портов Украины (АМПУ), ведущую в порт. В то же время, согласно закону "О морских портах Украины", она не может быть отдана в частные руки.

В свою очередь, "Эликсир-Украина" по причине невозможности распоряжаться всем имущественным комплексом может отказаться от покупки порта и вернуть свои средства.

Напомним, аукцион по продаже Усть-Дунайского порта стал первым в истории Украины. В нем участвовало восемь участников. Стартовая цена лота (60 млн грн) во время торгов выросла более чем в три раза, а победитель, компания "Эликсир Украина", купила порт за 201 млн грн. Фактически покупателю пришлось заплатить почти 250 млн. грн., учитывая НДС и 3% Prozorro.

Новый владелец обязался выплатить задолженность по заработной плате, не увольнять работников, а в перспективе - модернизировать склады, приобрести современную перегрузочную технику, расширить номенклатуру грузов и построить зерновой элеватор на 50 тыс. тонн.