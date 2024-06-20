"Победить ради сына". Пограничник с 70% ожогов кожи вернулся на службу

Пограничник с позывным "Макей" после тяжелых ожогов 70% тела, которые получил на фронте в Донецкой области, вернулся на службу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
Уроженец Луганской области, пограничник на псевдо "Макей" во время обороны Донбасса попал под артобстрел, в результате чего получил ожоги 70% тела.
Мужчине понадобилось длительное лечение. Несмотря на это, он не потерял надежды на выздоровление. Защитник признается, что во время лечения его поддерживала семья и 3-летний сын.
"Я знал, что должен выжить и закончить эту войну ради сына. Я не хочу, чтобы он воевал", - рассказывает пограничник.
"Макею" сделали многочисленные операции по пересадке кожи. Лечение и реабилитация заняли 8 месяцев, после которых он вернулся к побратимам в 7 пограничный Карпатский отряд.
Мужчина признается, что больше всего он мечтает о победе и надеется показать своему сыну живописную Луганскую область, такую, какой он сам ее помнит.
"Я знаю, мы победим. Я сдержу обещание, которое дал сыну, - показать украинский Луганск", - добавляет "Макей".
Раньше мы рассказывали историю воина, который вернулся на фронт после тяжелого ранения.
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