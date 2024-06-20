"Победить ради сына". Пограничник с 70% ожогов кожи вернулся на службу

История пограничника

Уроженец Луганской области, пограничник на псевдо "Макей" во время обороны Донбасса попал под артобстрел, в результате чего получил ожоги 70% тела.

Мужчине понадобилось длительное лечение. Несмотря на это, он не потерял надежды на выздоровление. Защитник признается, что во время лечения его поддерживала семья и 3-летний сын.

"Я знал, что должен выжить и закончить эту войну ради сына. Я не хочу, чтобы он воевал", - рассказывает пограничник.

"Макею" сделали многочисленные операции по пересадке кожи. Лечение и реабилитация заняли 8 месяцев, после которых он вернулся к побратимам в 7 пограничный Карпатский отряд.

Лечение и реабилитация заняла 8 месяцев (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Мужчина признается, что больше всего он мечтает о победе и надеется показать своему сыну живописную Луганскую область, такую, какой он сам ее помнит.

"Я знаю, мы победим. Я сдержу обещание, которое дал сыну, - показать украинский Луганск", - добавляет "Макей".

"Макей" вернулся на службу (фото: facebook.com/DPSUkraine)