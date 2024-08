Победы с Ruffneck Attack и судейство на Олимпиаде: история украинского бибоя Intact

Начало пути

Андрей Курносов родился и вырос в Киеве. С детства он увлекался катанием на роликах и в целом, как вспоминает, являлся частью "уличного движения". А о брейкинге Андрей впервые узнал в 2000 году из советского журнала: там рассказывалось, как сделать несколько базовых движений – и парень начал тренировать их дома.

Впоследствии из-за друзей Андрей нашел место для тренировок прямо в центре Киева. Говорит, что это не была классическая школа: люди собирались и делились опытом, знаниями, а более опытные ребята подсказывали и помогали советами.

В этой же локации тренировались и бибои из команды Ruffneck Attack. Они заметили Intact и позвали его на съемки клипа – Андрей должен был выполнить элемент, который, кроме него, никто не мог сделать. А после этого пригласили полноценно присоединиться к коллективу – так началась карьера бибоя.

Фото: Андрей Intact Курносов (Street Culture)

Intact хорошо помнит свои первые масштабные состязания. "Это был 2001 год, Battle for Kyiv. Мы его выиграли командой. Там я увидел, насколько брейкинг популярен в Украине – приехали коллективы почти со всей страны. Большой зал, многие люди, новые знакомства – было ощущение, что мы разговариваем на одном языке: языке танца".

В последующие годы Андрей вместе с Ruffneck Attack успешно соревновался на батлах в Украине. А в 2005 году они первыми среди украинских бибоев и биггерлз выехали на международное мероприятие – IBE в Нидерландах.

"Тогда это был, с одной стороны, культурный шок, а с другой – глоток свежего воздуха. Мы увидели одних из лучших на тот момент брейкеров, наших кумиров, а также смогли о себе заявить. Мы даже записали на кассету видео батлов из Нидерландов – потом ее посмотрело едва ли не все наше украинское коммьюнити", – вспоминает Intact.

Международный триумф

Бибой говорит, что с началом международных выездов репутация Ruffneck Attack росла: как за рубежом, так и в Украине. В последующие годы команда стала одним из главных коллективов "дома" и серьезной силой – на мировой арене.

Но настоящим прорывом для бибоев, в том числе и для Intact, стали 2008-2009 годы. Тогда Ruffneck Attack поехали в Майами на легендарный, как говорит Андрей, ивент Who Can Roast The Most? "Мы смотрели его на кассетах, а теперь принимаем в нем участие – эмоции были невероятны". В Штатах уже знали о команде из Украины, но бибои все равно смогли удивить тамошнюю публику, дойдя до финала.

Фото: Андрей Intact Курносов (Street Culture)

А уже в 2010 году Intact выиграл престижный Outbreak Europe в категории footwork 1vs1 и батлах 2vs2 и таким образом вышел на один уровень с лучшими бибоями мира. В следующем году Андрей это достижение превзошел – сначала выиграл Outbreak в Европе, а затем и в США – родине футворка. "Победа в США была действительно особенной. Я смотрел на этих людей на кассетах, учился у них, вдохновлялся, увлекался – а потом приехал и выиграл", – вспоминает Андрей.

В целом бибой говорит, что период с 2008-го по 2014 год был "золотым" для командного брейкинга, соответственно и для Ruffneck Attack. За эти годы Intact выиграл десятки разнообразных батлов и соревнований как в Украине, так и в мире, а коллектив по праву получил статус легендарного.

"Я думаю, наш успех зависел от невероятного желания доказать всем, на что мы способны. В Украине было мало информации о брейке, так что мы всегда придумывали что-то новое – и это было нашим преимуществом", – отмечает Андрей.

Новое амплуа

Вместе с признанием Intact начал получать приглашение на судейство батлов – говорит, что это распространенная история, когда успешных и известных бибоев, активно участвующих в соревнованиях, приглашают еще и как судей на разные ивенты. Параллельно с брейкинг-карьерой он развивался и в этом направлении и, как отмечает, хорошо зарекомендовал себя в новом амплуа: "Когда отменили жесткие ограничения по COVID-19 и вернулись масштабные батлы, я судил еженедельно в разных уголках страны и мира" .

В то же время брейкинг стал олимпийским видом спорта и попал в программу Игр-2024 в Париже. В этот момент поменялось немало, говорит Intact: брейкинг получил серьезную спортивную составную часть. Поэтому бибой начал разделять – по крайней мере для себя – судейство на "культурных" ивентах и "спортивных".

"Со "спортивным" судейством – квалификации на Олимпиаду, чемпионаты Европы и мира – все начиналось немного хаотично. Всемирная федерация спортивного танца (WDSF) сначала приняла решение, что судьями на этих соревнованиях могут быть только бибои и бигерлз, которые официально завершили карьеру и прекратили выступления на любых соревнованиях. Из-за этого многие крутые атлеты, которые были одновременно хорошими судьями, банально не хотели судить ивенты, потому что стремились батлить и дальше на культурных джемах и фестивалях, которые проходили не под эгидой федерации, ведь это две разные платформы", – вспоминает Андрей.

Но впоследствии WDSF отменила это решение – и это открыло дорогу для судейства многим бибоям и бигерлам, в том числе Intact. Впрочем, по признанию Андрея, сначала он и не думал становиться судьей соревнований под эгидой WDSF, потому что стремился попробовать свои силы как участник. И был довольно успешным: на чемпионате мира в 2022 году в Корее он занял место в топ-30, а в том же году на чемпионате Европы в Великобритании – 13-ю позицию.

Фото: Андрей Intact Курносов (Street Culture)

Но Intact признается, что новое "спортивное" направление брейкинга не доставляло ему привычного удовольствия. "Это история не для каждого. Я люблю классные культурные батлы, где вокруг много людей, ты чувствуешь их энергетику, и можешь полностью раскрыть себя именно с точки зрения искусства, творчества".

Андрей решил не участвовать в квалификации на Олимпиаде. Но в то же время понял: этот новый раздел брейкинга будет все равно развиваться – и лучше стать его частью, чтобы сохранить компетентность и какую-то часть первоначального "духа" брейкинга. Именно эта миссия подтолкнула бибоя на путь к "спортивному" судейству.

Ответственность и профессионализм

Intact получил лицензию от WDSF и сразу стал судить отборочные батлы на Олимпиаду. Признается, что этот опыт сильно отличается от всего, что он имел до этого.

"Олимпиада и вообще большой спорт – это, прежде всего, ответственность как для атлетов, так и судей. У человека, который должен оценивать выступления спортсменов – и таким образом влиять на их карьеру – нет права на ошибку: все должно быть четко и профессионально".

Андрей говорит, что карьера бибоя помогает ему в судействе. "Это не футбол и бокс, где судить может человек без профильного опыта. В брейкинге ты не можешь просто сосчитать голы или точные удары и дать вердикт: здесь есть элемент субъективности и наша задача, как судей – оценивать его с помощью четких критериев. А многие из этих критериев становятся понятными только когда сам почувствуешь их в танце".

Фото: Андрей Intact Курносов (Street Culture)

В то же время, отмечает Intact, быть успешным бибоем или бигерл – тоже не значит стать успешным судьей. "Брейкинг – это часто о кураже, эмоциях. Но во время судейства тебе нужно сохранять "холодную голову" и делать собственную работу последовательно и логично".

Именно эти принципы – четкость и профессионализм – Андрей считает для себя ключевыми. Он говорит, что постоянно работает над своей концентрацией и вниманием, чтобы во время батлов быстро подмечать все детали и давать корректную оценку.

А также развивает системность, чтобы отвечать за свой вердикт. "В начале моей судейской карьеры бывали случаи, когда атлеты спрашивали меня, почему я оценил их так, а не иначе, а я не мог дать адекватный ответ. Сейчас такого нет: даже если я отсужу десятки батлов в день, у меня всегда есть заметки со всеми моими оценками – и я готов объяснить их каждому бибою и бигерл".

Благодаря грамотному судейству на отборочных соревнованиях к Олимпиаде – в рейтинге судей, который ведет WDSF по ряду критериев, Intact на первых местах – Андрей получил право судить на Олимпийских играх. Говорит, что это – честь, но и большая ответственность: "Олимпиада – это всегда историческое событие, и участвовать в таком мероприятии – важная миссия для каждого".

Фото: Андрей Intact Курносов (Street Culture)

Планы на будущее у Андрея достаточно очевидны: продолжать как участвовать в батлах, так и судить их – благо, его репутация как судьи после успешной квалификационной кампании только улучшилась. "Пока я буду сохранять силы и удовольствие от брейкинга, я буду батлить. В то же время, развивать карьеру исключительно судьи в брейкинге также возможно – и это точно один из вариантов продолжения моего профессионального пути", – подчеркивает Intact.