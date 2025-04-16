"Победа здравого смысла". В Британии утвердили понятие "женщины"

Верховный суд Великобритании единогласно постановил, что в национальном законе о равенстве 2010 года термины "женщина" и "пол" касаются только биологической женщины. Таким образом, транс-женщины с гендерным сертификатом не подпадают под это определение.

Суд признал, что включение транс-женщин в защиту как "женщин" создает неравенство между теми, кто имеет гендерный сертификат, и теми, кто его не имеет.

"Если бы трансгендерным женщинам с сертификатом о признании гендера (ГРК) была предоставлена та же защищенная характеристика, что и биологическим женщинам в соответствии с законом о равенстве, они имели бы "большие права, чем те, кто не имеет такого сертификата", - заявил судья Лорд Ходж, ссылаясь на положения, касающиеся беременности и декретного отпуска.

Судья настоял, что толкование закона о равенстве 2010 года судом "не лишает трансгендерных людей защиты", независимо от наличия у них ГРК.

"Закон о равенстве 2010 года предоставляет трансгендерным людям защиту не только от дискриминации по изменению пола, но и от прямой и косвенной дискриминации", - добавил Ходж.

В решении суда также говорится:

Закон четко разделяет пол на две категории: мужской и женский.

Гендерная идентичность не является юридической основой для определения женщины.

Признание транс-статуса как юридического статуса создает "гетерогенные группировки".

Реакция на решение суда

Представитель британского правительства после вынесения решения заявил, что власти всегда поддерживали защиту однополых пространств, основанных на биологическом поле".

"Это решение вносит ясность и уверенность для женщин и поставщиков услуг, таких как больницы, приюты и спортивные клубы. Пространства для лиц одного пола защищены законом и всегда будут защищены этим правительством", - добавил спикер.

Правящая лейбористская партия заявила, что решение принесло "ясность", тогда как оппозиционные консерваторы назвали его "победой здравого смысла".

"Это решение вносит ясность и уверенность для женщин и поставщиков услуг, таких как больницы, приюты и спортивные клубы", - сказал представитель правительства.

Вместе с тем активисты, члены организации For Women Scotland не сдерживали слез. В ответ - крепкие объятия и возгласы радости. Решение Верховного суда вызвало бурную реакцию и на улице: участники кампании праздновали, пели и скандировали.

Хотя лорд Годж подчеркнул, что это решение не стоит рассматривать как победу одной группы над другой, для For Women Scotland оно стало символом долгожданной победы.

Иск о правах женщин

Группа активистов в Шотландии подала иск в 2018 году, утверждая, что права должны защищать только тех, кто был определен женщиной при рождении. Но шотландское правительство заявило, что трансгендерная женщина с ГРК юридически является женщиной, а значит, ей должна быть обеспечена такая же правовая защита.

Несмотря на то, что это дело возникло на фоне дебатов о шотландских законах, направленных на увеличение количества женщин в советах директоров, результат рассмотрения повлияет на все более острые и поляризованные дебаты о правах трансгендеров по всей Великобритании.