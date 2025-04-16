"Победа здравого смысла". В Британии утвердили понятие "женщины"

Великобритания приняла судьбоносное юридическое решение - Верховный суд постановил, что понятие "женщина" в законодательстве о равенстве касается только биологического пола. Это решение меняет подход к правовой защите трансгендерных женщин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Верховный суд Великобритании единогласно постановил, что в национальном законе о равенстве 2010 года термины "женщина" и "пол" касаются только биологической женщины. Таким образом, транс-женщины с гендерным сертификатом не подпадают под это определение.
Суд признал, что включение транс-женщин в защиту как "женщин" создает неравенство между теми, кто имеет гендерный сертификат, и теми, кто его не имеет.
"Если бы трансгендерным женщинам с сертификатом о признании гендера (ГРК) была предоставлена та же защищенная характеристика, что и биологическим женщинам в соответствии с законом о равенстве, они имели бы "большие права, чем те, кто не имеет такого сертификата", - заявил судья Лорд Ходж, ссылаясь на положения, касающиеся беременности и декретного отпуска.
Судья настоял, что толкование закона о равенстве 2010 года судом "не лишает трансгендерных людей защиты", независимо от наличия у них ГРК.
"Закон о равенстве 2010 года предоставляет трансгендерным людям защиту не только от дискриминации по изменению пола, но и от прямой и косвенной дискриминации", - добавил Ходж.
В решении суда также говорится:
Представитель британского правительства после вынесения решения заявил, что власти всегда поддерживали защиту однополых пространств, основанных на биологическом поле".
"Это решение вносит ясность и уверенность для женщин и поставщиков услуг, таких как больницы, приюты и спортивные клубы. Пространства для лиц одного пола защищены законом и всегда будут защищены этим правительством", - добавил спикер.
Правящая лейбористская партия заявила, что решение принесло "ясность", тогда как оппозиционные консерваторы назвали его "победой здравого смысла".
"Это решение вносит ясность и уверенность для женщин и поставщиков услуг, таких как больницы, приюты и спортивные клубы", - сказал представитель правительства.
Вместе с тем активисты, члены организации For Women Scotland не сдерживали слез. В ответ - крепкие объятия и возгласы радости. Решение Верховного суда вызвало бурную реакцию и на улице: участники кампании праздновали, пели и скандировали.
Хотя лорд Годж подчеркнул, что это решение не стоит рассматривать как победу одной группы над другой, для For Women Scotland оно стало символом долгожданной победы.
Группа активистов в Шотландии подала иск в 2018 году, утверждая, что права должны защищать только тех, кто был определен женщиной при рождении. Но шотландское правительство заявило, что трансгендерная женщина с ГРК юридически является женщиной, а значит, ей должна быть обеспечена такая же правовая защита.
Несмотря на то, что это дело возникло на фоне дебатов о шотландских законах, направленных на увеличение количества женщин в советах директоров, результат рассмотрения повлияет на все более острые и поляризованные дебаты о правах трансгендеров по всей Великобритании.
После возвращения на пост президента США, Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам проходить службу в армии США. В феврале стало известно, что в течение месяца военные планируют начать увольнение трансгендерных военнослужащих.
Недавно судья заблокировала этот запрет, но политический комментатор Пит Хегсет заявил о намерении подать апелляцию, чтобы отменить решение суда.
При этом в начале этого года Трамп распорядился официально признавать в США только два пола - мужской и женский.
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