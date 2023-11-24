Победа ультраправых в Нидерландах: министр обороны ожидает, что помощь Украине продолжится

По ее словам, в Нидерландах существует широкая поддержка помощи Украине в войне с Россией.

"Я надеюсь и ожидаю, что в новом парламенте ситуация не изменится. Но PVV ("Партия свободы" - ред.) сейчас является крупнейшей партией (в парламенте - ред.), а они никогда не были полны энтузиазма в отношении поддержки Украины. Временами они даже выступали за Россию. Поэтому меня это беспокоит", - уточнила Оллонгрен.

Выборы в Нидерландах

Напомним, в Нидерландах состоялись парламентские выборы. Первое место заняла "Партия свободы" с ультраправыми взглядами. Она, в частности, выступает за ограничение миграции и хочет прекратить военную помощь Украине.

Политолог Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что под угрозой могут оказаться поставки нашей стране истребителей F-16. Но это возможно только, если правящая коалиция, которая еще не сформирована, поддержит такое решение.

Также "Партия свободы" выступает против расширения Евросоюза. Она не хочет принимать в блок не только Украину, но и другие страны.

Более детально о влиянии выборов в Нидерландах на нашу страну можете узнать в материале РБК-Украина.