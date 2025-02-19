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Победа Украины зависит от США, но Россия нас не оккупирует, - Зеленский

Среда 19 февраля 2025 12:51
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Победа Украины зависит от США, но Россия нас не оккупирует, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки США победа Украины невозможна. Он также предостерег о возможной угрозе нападения РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина на интервью ARD Mediathek.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа Украины без поддержки Соединенных Штатов невозможна, однако России не удастся оккупировать страну. Он подчеркнул, что военная и финансовая помощь США является критически важной для продолжения сопротивления агрессору.

Также Зеленский отметил, что любые дискуссии о привлечении американских военных могут привести к прекращению поддержки со стороны Вашингтона.

Говоря об отношениях между США и Россией, он отметил, что Дональд Трамп имеет близкие отношения с Владимиром Путиным, хотя, по его мнению, полноценные дружеские отношения между главами этих государств невозможны.

Кроме того, Зеленский предостерег, что Россия рассматривает возможность нападения на страны НАТО, в частности на Литву или Польшу, что создает серьезную угрозу для безопасности всего региона.

Он также отметил, что никогда не жалел о своем решении баллотироваться в президенты и даже в случае отсутствия этой должности остался бы в Украине.

Напомним, что Зеленский назвал четыре страны, которые выступают против вступления Украины в НАТО. Большинство европейских лидеров поддерживают членство Украины в Альянсе, однако возражения выражают Словакия, Венгрия, Германия и США.

В то же время президент Украины отметил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выражает поддержку будущего членства Украины в НАТО.

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