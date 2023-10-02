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Победа Украины в войне зависит от сотрудничества с Евросоюзом, - Зеленский

Киев, Понедельник 02 октября 2023 15:58
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Победа Украины в войне зависит от сотрудничества с Евросоюзом, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сотрудничество Украины с Евросоюзом играет важную роль в вопросе победы в войне с российскими оккупантами.

Об этом во время выступления на Совете Европейского союза заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава украинского государства, обращаясь к министрам иностранных дел стран Евросоюза, рассказал о важности оборонной поддержки Украины во время войны с Россией.

Совет ЕС

Напомним, сегодня, 2 октября, в Украине проходит заседание Совета министров Европейского союза. Оно впервые в истории состоялось за пределами ЕС.

Целью такого шага является демонстрации поддержки Украины, которая отражает полномасштабную военную агрессию РФ.

Как ожидается, в ходе обсуждений министры, в частности, обсуждают вступление нашей страны в Евросоюз.

Более детально о встрече можете узнать в материале РБК-Украина.

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