Победа Украины в войне зависит от сотрудничества с Евросоюзом, - Зеленский
Сотрудничество Украины с Евросоюзом играет важную роль в вопросе победы в войне с российскими оккупантами.
Об этом во время выступления на Совете Европейского союза заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Глава украинского государства, обращаясь к министрам иностранных дел стран Евросоюза, рассказал о важности оборонной поддержки Украины во время войны с Россией.
Совет ЕС
Напомним, сегодня, 2 октября, в Украине проходит заседание Совета министров Европейского союза. Оно впервые в истории состоялось за пределами ЕС.
Целью такого шага является демонстрации поддержки Украины, которая отражает полномасштабную военную агрессию РФ.
Как ожидается, в ходе обсуждений министры, в частности, обсуждают вступление нашей страны в Евросоюз.
Более детально о встрече можете узнать в материале РБК-Украина.
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