Победа Украины в войне зависит от сотрудничества с Евросоюзом, - Зеленский

Сотрудничество Украины с Евросоюзом играет важную роль в вопросе победы в войне с российскими оккупантами.

Об этом во время выступления на Совете Европейского союза заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Глава украинского государства, обращаясь к министрам иностранных дел стран Евросоюза, рассказал о важности оборонной поддержки Украины во время войны с Россией.

Совет ЕС

Напомним, сегодня, 2 октября, в Украине проходит заседание Совета министров Европейского союза. Оно впервые в истории состоялось за пределами ЕС.

Целью такого шага является демонстрации поддержки Украины, которая отражает полномасштабную военную агрессию РФ.

Как ожидается, в ходе обсуждений министры, в частности, обсуждают вступление нашей страны в Евросоюз.

Более детально о встрече можете узнать в материале РБК-Украина.