Победа Украины и обнуление репутации России - лучшая инвестиция сегодня, - Подоляк

Лучшая инвестиция сегодня - это инвестиция в победу Украины в войне. Она, со своей стороны, гарантирует обнуление репутации России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Действительно, лучшая сегодня инвестиция в безопасность - это инвестиция в полную и безоговорочную победу Украины. Как символ того, что демократии гораздо сильнее агрессивного авторитарного мракобесия", - пишет Подоляк.
По словам советника главы Офиса президента, победа Украины будет гарантировать окончательное обнуление репутации России и других мифов о ВПК, экономике, истории и "второй армии мира" страны оккупанта.
Более того, это также повлияет на искоренение российской коррупционной политики на глобальном рынке и возвращение международного права в глобальный мир.
"Меньше "российских понтов" - больше стабильности, предсказуемости и комфортности в мире", - добавил Подоляк.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлый раз Михаил Подоляк напомнил московитам условия завершения войны. Тогда же советник офиса президента ответил на абсурдное заявление замминистра иностранных дел России Михаила Галузина.
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