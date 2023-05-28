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Победа Украины и обнуление репутации России - лучшая инвестиция сегодня, - Подоляк

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Лучшая инвестиция сегодня - это инвестиция в победу Украины в войне. Она, со своей стороны, гарантирует обнуление репутации России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Действительно, лучшая сегодня инвестиция в безопасность - это инвестиция в полную и безоговорочную победу Украины. Как символ того, что демократии гораздо сильнее агрессивного авторитарного мракобесия", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, победа Украины будет гарантировать окончательное обнуление репутации России и других мифов о ВПК, экономике, истории и "второй армии мира" страны оккупанта.

Более того, это также повлияет на искоренение российской коррупционной политики на глобальном рынке и возвращение международного права в глобальный мир.

"Меньше "российских понтов" - больше стабильности, предсказуемости и комфортности в мире", - добавил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлый раз Михаил Подоляк напомнил московитам условия завершения войны. Тогда же советник офиса президента ответил на абсурдное заявление замминистра иностранных дел России Михаила Галузина.

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