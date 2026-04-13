"Перемирие" закончилось: чем РФ атаковала Украину этой ночью и как отработала ПВО

По данным военных, в течение ночи 13 апреля россияне атаковали 98 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Около 65 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных дронов на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.