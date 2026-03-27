Перемирие длилось недолго: Пакистан возобновил бои против Афганистана

08:00 27.03.2026 Пт
В новом противостоянии уже погибли сотни людей
Фото: военный Пакистана (Getty Images)

Пакистан возобновил операцию в Афганистане, в результате которой погибли сотни людей, положив конец временному прекращению огня, заключенному для празднования мусульманского праздника Ид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blooomberg.

Как заявил спикер Министерства иностранных дел Тахир Андраби, операция против Афганистана будет продолжаться до достижения целей, об этом он сообщил на еженедельном брифинге в Исламабаде в четверг.

Известно, что Пакистан просит правительство Талибана прекратить деятельность боевиков, совершающих нападения и планирующих их из Афганистана.

Столкновения, начавшиеся около месяца назад, были прекращены с 19 по 24 марта по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Турции. Пауза произошла после смертельных авиаударов Пакистана в Кабуле по медицинскому учреждению, в результате чего погибли 400 человек, что вызвало глобальную тревогу и призывы к прекращению огня. Пакистан отрицает это заявление и заявил, что напал на хранилище боевиков.

Почему столкновения между Афганистаном и Пакистаном эскалируют

Как сообщает Associated Press, представители афганского движения "Талибан" заявили, что бои вдоль границы возобновились в среду по истечении срока прекращения огня, в результате чего два человека погибли, а другие получили ранения.

Пакистан объявил "открытую войну" Афганистану в феврале и с тех пор нанес удары по военным и другим объектам в глубине страны. Пакистан атаковал 81 объект и убил более 700 человек.

Напомним, 17 марта в Афганистане под авиаудар попала больница с сотнями людей внутри.

Отметим, что вооруженное противостояние между двумя странами началось в феврале. Это худшее обострение между соседями с общей границей длиной 2600 км.

