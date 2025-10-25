Перемирие возможно только при совпадении факторов: Буданов назвал главное условие завершения войны

Несмотря на прогнозы некоторых западных медиа о возможном перемирии между Украиной и Россией еще летом, этого не произошло из-за отсутствия ключевых условий.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Il Foglio.
Буданов подтвердил, что возможность перемирия существует, однако это возможно лишь в случае синхронного совпадения факторов:
"Только точное сочетание этих элементов в запланированный момент даст результат. Иначе война будет продолжаться", - подчеркнул глава ГУР.
В то же время, в издании отметили, что Буданов избежал вопросов относительно позиции президента США Дональда Трампа в отношении завершения войны в Украине. По мнению Буданова, для США Россия и Китай являются мировыми державами.
"Россия не является ничем с экономической точки зрения, но имеет военную мощь. Китай является и тем, и другим, экономической и военной мощью", - говорит Буданов.
Напомним, что ранее The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, сообщила: во время разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин якобы дал понять, что готов пойти на определенные уступки ради прекращения войны.
По неофициальной информации, Путин якобы заявил о возможности отвода российских войск из Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донецкой областью.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский четко подчеркнул: никаких территориальных подарков или обменов в пользу России не будет, в том числе и по Донецкой области.
Зеленский также отметил, что выступает за завершение боевых действий, опираясь на нынешнюю линию фронта.
По его словам, сейчас остается шанс для дипломатического урегулирования, однако Россия пытается "уклониться" от реальных договоренностей.