Перемирие возможно только при совпадении факторов: Буданов назвал главное условие завершения войны

Буданов подтвердил, что возможность перемирия существует, однако это возможно лишь в случае синхронного совпадения факторов:

внутри Украины,

внутри России,

в странах-союзниках, которые влияют на глобальные решения.

"Только точное сочетание этих элементов в запланированный момент даст результат. Иначе война будет продолжаться", - подчеркнул глава ГУР.

В то же время, в издании отметили, что Буданов избежал вопросов относительно позиции президента США Дональда Трампа в отношении завершения войны в Украине. По мнению Буданова, для США Россия и Китай являются мировыми державами.

"Россия не является ничем с экономической точки зрения, но имеет военную мощь. Китай является и тем, и другим, экономической и военной мощью", - говорит Буданов.

Мирные переговоры

Напомним, что ранее The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, сообщила: во время разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин якобы дал понять, что готов пойти на определенные уступки ради прекращения войны.

По неофициальной информации, Путин якобы заявил о возможности отвода российских войск из Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донецкой областью.