Перемирие с ХАМАС в Секторе Газа: израильский самолет атаковал подозрительные цели

В Секторе Газа израильские военные продолжали активные действия против подозреваемых в ряде районов для обеспечения безопасности сил Армии обороны (ЦАХАЛ). Для этого, в частности, самолет открывал огонь.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ .

Как проинформировали в израильском военном ведомстве, в ряде районов Сектора Газа "было идентифицировано несколько подозреваемых, которые приближались к войскам ЦАХАЛа и представляли для них угрозу".

После этого израильские военные открыли предупредительный огонь.

Похожая ситуация произошла и на севере Газы, где военные ЦАХАЛ "идентифицировали подозреваемого, который представлял для них угрозу". Тогда также израильские военнослужащие сделали предупредительный выстрел.

"Подозреваемый не отходил, и поскольку продолжал создавать угрозу войскам, то для устранения угрозы были осуществлены дополнительные выстрелы", - рассказали в ЦАХАЛ.

Кроме того, добавили в Армии обороны Израиля, в центральной части Газы их самолет "обстрелял несколько подозрительных транспортных средств".

В ЦАХАЛ объяснили, что машины двигались на север "в зоне, которая не разрешена для прохода согласно договору, и без проверки", что нарушало достигнутые с боевиками ХАМАС договоренности о режиме прекращения огня в Секторе Газа.

"ЦАХАЛ настроен полностью соблюдать условия соглашения, чтобы вернуть заложников. ЦАХАЛ готов к любому сценарию и будет продолжать принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить любую непосредственную угрозу солдатам ЦАХАЛа", - отметили в израильской армии.

Кроме того израильское военное командование призвало жителей Газы "следить за его объявлениями и "избегать приближения к войскам, дислоцированным в этом районе".

Перемирие между Израилем и ХАМАС

Напомним, Израиль и боевики группировки ХАМАС недавно достигли соглашения об освобождении террористами заложников в Секторе Газа, а также прекращении огня в этом анклаве. Соглашение начало действовать 19 января, когда ХАМАС освободил первых трех израильских заложниц, а израильтяне освободили 90 палестинских заключенных.

Вместе с тем в Секторе Газа израильские военные уже несколько раз открывали предупредительный огонь по подозрительным, которые, вероятно, представляли угрозу для сил ЦАХАЛ.

Так, например, 21 января СМИ писали о том, что израильские солдаты открыли огонь по палестинцам, которые угрожали военным возле города Рафах в Секторе Газа.

Позже в ЦАХАЛ рассказали, что израильские военные атаковали подозреваемых, представлявших угрозу в Секторе Газа.

27 января Израиль разрешил гражданским возвращаться на север Сектора Газа.